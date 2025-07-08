Дюмин призвал обеспечить условия для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни

Особое внимание, отметил он, следует уделить взаимодействию между военными и гражданскими медучреждениями, чтобы своевременно выявлять и лечить расстройства, связанные с посттравматическим стрессом. Психологическая помощь, по его мнению, должна предоставляться сразу после демобилизации, а в обследование бойцов нужно включать профильных специалистов.

Помимо этого, Дюмин подчеркнул необходимость эффективной информработы: каждый участник боевых действий должен знать, на какие меры поддержки и льготы он вправе рассчитывать, передает «Радиоточка НСН».

