Дюмин призвал обеспечить условия для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни

Государство должно создать все необходимые условия для медицинской, психологической и социальной поддержки участников специальной военной операции, заявил помощник президента России Алексей Дюмин.

По словам Дюмина, ключевыми задачами являются обеспечение доступной медицинской помощи, включая реабилитацию и психотерапию, а также содействие в трудоустройстве и социальной адаптации вернувшихся с фронта военнослужащих. Он подчеркнул, что работа всех ведомств должна быть нацелена на полноценную интеграцию ветеранов в мирную жизнь.

Какие льготы предусмотрены для ветеранов боевых действий

Особое внимание, отметил он, следует уделить взаимодействию между военными и гражданскими медучреждениями, чтобы своевременно выявлять и лечить расстройства, связанные с посттравматическим стрессом. Психологическая помощь, по его мнению, должна предоставляться сразу после демобилизации, а в обследование бойцов нужно включать профильных специалистов.

Помимо этого, Дюмин подчеркнул необходимость эффективной информработы: каждый участник боевых действий должен знать, на какие меры поддержки и льготы он вправе рассчитывать, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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