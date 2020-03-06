В Петербурге госпитализированы более 60 с подозрением на коронавирус
Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, проверяют в Клинической инфекционной больнице имени Боткина. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению, передает РИА Новости.
Там уточнили, что госпитализированы 64 пациента с ОРВИ. Все пациенты прибыли в Россию из стран, где зафиксирована вспышка эпидемии коронавируса.
Накануне стало известно, что проведение Петербургского экономического форума отменили из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на главу оргкомитета мероприятия Андрея Белоусова. Форум должен был пройти с 3 по 6 июня.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Москва объявила повышенную готовность к коронавирусу
- В Петербурге госпитализированы более 60 с подозрением на коронавирус
- Асад помирится с Турцией, когда она перестанет поддерживать террористов
- ФБР воспользовалось фотографией Высоцкого для вербовки информаторов
- Сохранил лицо? Эрдоган и Путин согласовали прекращение огня в Сирии