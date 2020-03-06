В Петербурге госпитализированы более 60 с подозрением на коронавирус

Там уточнили, что госпитализированы 64 пациента с ОРВИ. Все пациенты прибыли в Россию из стран, где зафиксирована вспышка эпидемии коронавируса.

Накануне стало известно, что проведение Петербургского экономического форума отменили из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на главу оргкомитета мероприятия Андрея Белоусова. Форум должен был пройти с 3 по 6 июня.



