В Госдуме обсудили идею запрета разводов в День семьи

Введение запрета на разводы в День семьи, любви и верности не является эффективной мерой поддержки института брака, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая. В комментарии «Газете.Ru» она подчеркнула, что вместо ограничений следует сосредоточиться на поощрении устойчивых семей.

По словам депутата, государство должно продвигать позитивные инициативы — например, ввести единую федеральную награду за любовь и верность, чтобы в праздничный день внимание было сосредоточено на примерах крепких и долгих союзов.

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Она также отметила, что процедура развода в России требует времени и не осуществляется в день подачи заявления, поэтому формальный запрет 8 июля, по ее мнению, не имеет практического значения.

В то же время другой заместитель председателя комитета по вопросам семьи Виталий Милонов выступил за введение ограничений. По его мнению, разводы и аборты в День семьи недопустимы, так как этот праздник, по его словам, требует «режима чистоты» и должен оставаться днем сохранения традиционных ценностей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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