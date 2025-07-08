В Госдуме обсудили идею запрета разводов в День семьи

Введение запрета на разводы в День семьи, любви и верности не является эффективной мерой поддержки института брака, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая. В комментарии «Газете.Ru» она подчеркнула, что вместо ограничений следует сосредоточиться на поощрении устойчивых семей.

По словам депутата, государство должно продвигать позитивные инициативы — например, ввести единую федеральную награду за любовь и верность, чтобы в праздничный день внимание было сосредоточено на примерах крепких и долгих союзов.