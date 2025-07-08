В Госдуме обсудили идею запрета разводов в День семьи
Введение запрета на разводы в День семьи, любви и верности не является эффективной мерой поддержки института брака, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая. В комментарии «Газете.Ru» она подчеркнула, что вместо ограничений следует сосредоточиться на поощрении устойчивых семей.
По словам депутата, государство должно продвигать позитивные инициативы — например, ввести единую федеральную награду за любовь и верность, чтобы в праздничный день внимание было сосредоточено на примерах крепких и долгих союзов.
Она также отметила, что процедура развода в России требует времени и не осуществляется в день подачи заявления, поэтому формальный запрет 8 июля, по ее мнению, не имеет практического значения.
В то же время другой заместитель председателя комитета по вопросам семьи Виталий Милонов выступил за введение ограничений. По его мнению, разводы и аборты в День семьи недопустимы, так как этот праздник, по его словам, требует «режима чистоты» и должен оставаться днем сохранения традиционных ценностей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ЕС может ударить по Балтике в рамках войны с Россией через три года
- Адвокат объяснил, почему Смолова не привлекут к ответственности
- В Госдуме обсудили идею запрета разводов в День семьи
- Вокалиста группы Slaughter to Prevail оштрафовали за дискредитацию армии
- Дюмин призвал обеспечить условия для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни
- Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
- Лукашенко рассказал о необычном угощении от Путина
- СМИ: США израсходовали запасы ракет для ЗРК Patriot на 75%
- Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал Уимблдона-2025
- В Госдуме заявили о причастности США к созданию коронавируса