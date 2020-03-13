Кадыров посоветовал, как не подхватить COVID-19

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал советы, как избежать заражения коронавирусом. Он распространил их в своём telegram-канале. Как подчёркивает руководитель кавказской республики, необходимо не только соблюдение мер профилактики, но и ответственное отношение к своему здоровью и окружающих людей каждого отдельного гражданина.

При этом Кадыров обращает внимание на то, что пандемия COVID-19 уже привела к серьёзному переполоху в обществе и стала основной темой обсуждений. В целях профилактики глава республики призвал жителей Чечни и всей Российской Федерации временно отказаться от посещения массовых мероприятий, избегать мест скопления людей, а также пока не ездить за границу, отмечает Ura.ru.

Кроме того, по словам Рамзана Кадырова, важным остается соблюдение личной гигиены, а также чтение молитв. Он заверил, что в Чеченской Республике ситуация находится под контролем, случаев инфицирования коронавирусом не выявлено.

