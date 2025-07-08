Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Российские военные сбили беспилотник ВСУ, который пытался проникнуть в воздушное пространство Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.
Инцидент произошел 8 июля около 17:40 мск. По данным ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. О разрушениях или пострадавших не сообщается.
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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