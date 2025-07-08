Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал Уимблдона-2025
Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 20-е место в мировом рейтинге, не смог пробиться в полуфинал Уимблдона-2025.
Соперником россиянина в 1/4 финала был американец, 5-я ракетка мира Тейлор Фриц. Встреча, продлившаяся более двух с половиной часов, завершилась поражением Хачанова со счётом 1:3 (3:6, 4:6, 6:1, 6:7).
В полуфинале Фриц встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания).
Ранее россиянин Дмитрий Медведев проиграл в первом же матче Уимблдона-2025 64-й ракетке мира французу Бенжамену Бонзи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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