ПМЭФ-2020 не состоится из-за коронавируса

Форум должен был пройти с 3 по 6 июня. Решение об отмене мероприятия, по словам Белоусова, было принято в целях сохранения безопасности здоровья россиян и гостей форума. Как отмечает Ura.ru, ПМЭФ проходит в Северной столице ежегодно с 1997 года, мероприятие посещают представители более чем 120 стран.

Вспышка коронавируса нового типа была зарегистрирована в декабре прошлого года в китайском многомиллионном городе Ухань. В настоящее время заражение коронавирусом зафиксировано в десятках стран. Всемирная организация здравоохранения объявила в связи с этим чрезвычайную ситуацию международного значения.



