В Ленобласти подтвердили первый случай COVID-19

В Ленинградской области подтверждён первый случай заболевания новым коронавирусом. COVID-19 диагностирован у одной из жительниц Кудрова Всеволожского района. Она недавно вернулась из поездки в Италию, информирует пресс-служба регионального правительства.

Состояние пациентки удовлетворительное. Она госпитализирована в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга, передает RT. Ранее появилась официальная информация о том, что в северной столице под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса находится 1231 человек.

Накануне в России было подтверждено 6 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, четверо больных выявлены в Москве, по одному — в Калининграде и Краснодарском крае. Все заболевшие недавно вернулись из-за границы.

Как сообщает РИА ФАН, всего в России официально зарегистрировано 34 случая заражения COVID-19. Некоторые из них уже поправились и выписаны из больницы.

Между тем, как только что стало известно, первый анализ показал возможное наличие коронавируса у жительницы Кировской области, которая недавно вернулась из зарубежной поездки. Об этом сообщил ТАСС губернатор Игорь Васильев.

