В Общественной палате одобрили упрощенный порядок признания домов аварийными

С 25 июня в России упрощена процедура обследования домов на аварийность. Ранее здания обследовали на аварийность по госстандарту, в ом числе изучали все строительные конструкции и инженерные системы, испытывали прочность несущих конструкций. Теперь же будет достаточным обследование двух-трех видов основных строительных конструкций, где дефекты видны невооружённым глазом.

Дом будет признан аварийным, если признаки аварийности найдут в 5% и более несущих конструкций хотя бы одного типа или не менее 3% конструкций двух и более типов.

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН отметил, что новые правила позволят навести минимальный порядок в этом вопросе.

«Главный постулат таков: признанный аварийным дом не нужно немедленно переселять. Если раньше по жалобе жителя писалось предупреждение и предписание по сносу дома, теперь эта система изменится, такого больше не будет. Количество домов, которые будут признаваться аварийными, станет больше. Но аварийные дома, угрожающие жизни человека, это одна история., а дома, признанные аварийным вообще, без угрозы жизни, это совсем другая история», - уточнил собеседник НСН.