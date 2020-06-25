В Общественной палате одобрили упрощенный порядок признания домов аварийными
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам в беседе с НСН заявил, что признание дома аварийным вовсе не означает его немедленного расселения.
С 25 июня в России упрощена процедура обследования домов на аварийность. Ранее здания обследовали на аварийность по госстандарту, в ом числе изучали все строительные конструкции и инженерные системы, испытывали прочность несущих конструкций. Теперь же будет достаточным обследование двух-трех видов основных строительных конструкций, где дефекты видны невооружённым глазом.
Дом будет признан аварийным, если признаки аварийности найдут в 5% и более несущих конструкций хотя бы одного типа или не менее 3% конструкций двух и более типов.
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН отметил, что новые правила позволят навести минимальный порядок в этом вопросе.
«Главный постулат таков: признанный аварийным дом не нужно немедленно переселять. Если раньше по жалобе жителя писалось предупреждение и предписание по сносу дома, теперь эта система изменится, такого больше не будет. Количество домов, которые будут признаваться аварийными, станет больше. Но аварийные дома, угрожающие жизни человека, это одна история., а дома, признанные аварийным вообще, без угрозы жизни, это совсем другая история», - уточнил собеседник НСН.
Эксперты называют еще одним плюсом новый порядок признания домов аварийным и относительную дешевизну процедуры. В Фонде содействия реформированию ЖКХ заявили, что эта процедура будет стоить в 7 раз дешевле, станет проходить быстрее. При этом качество обследования не пострадает. Специалисты должны проверить не менее 10% несущих конструкций, и если состояние здания вызывает беспокойство, то дому предстоит полное обследование по ГОСТу. Новый порядок распространяется лишь на дома высотой в пять и менее этажей.
«Появляется некий порядок, эта та грань, которая будет стирать грань ветхого и аварийного жилья. Я считаю, что количество аварийного жилья изначально было посчитано неправильно. Теперь же будет наведен порядок. Средств выделенных, конечно, недостаточно. Фонд реформирования ЖКХ позволит выполнить программу. Думаю, что будем просить у президента в конце 2020-го добавить в программу дома, признанные аварийными после 2017 года», - резюмировал Игорь Шпектор.
Добавим, обновленный свод правил будет применяться к домам, которые еще не признаны аварийными и пока не подлежат расселению.
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