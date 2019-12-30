Жильцам аварийных домов будут выдавать кредиты
С нового года в России изменится Жилищный кодекс. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован а официальном интернет-портале правовой информации. Он касается порядка расселения жильцов аварийных домов.
Согласно новым правилам, теперь субъекты за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ смогут предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам, передает Ura.ru.
Кроме того, деньги фонда можно будет отдавать и на возмещение застройщикам, которые реализуют проекты развития застроенных территорий. Также до 25% средств можно будет использовать для переселения жильцов из аварийных домов.
Законопроект был одобрен в Совете Федерации 23 декабря.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил о добровольном согласии собственника аварийного жилья вступить в ипотеку. По словам сенатора, это может являться одной из различных мер решения проблемы аварийного жилья и должно осуществляться по желанию собственника.
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