В ОПРФ не увидели нового в законопроекте Госдумы об аварийном жилье
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты рассказал в эфире НСН, что законопроект дублирует подготовленный правительством документ.
В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий гарантии собственникам жилья при их выселении из аварийных домов. В нем устанавливается требование к размеру возмещения при выселении из аварийного жилья: он не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного по площади жилого помещения. Также в размер возмещения включается сумма компенсации за непроизведенный капитальный ремонт.
В Жилищном кодексе предлагается закрепить право всех переселенцев из аварийного жилья на выбор между денежной компенсацией и новой квартирой. Сейчас это возможно только при расселении аварийных домов по региональным программам Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор рассказал в эфире НСН, что законопроект дублирует подготовленный правительством документ.
«Я не вижу ничего нового в тех решениях, которые предлагают разные депутаты. Разработка есть, сделал ее Минстрой совместно с Фондом реформирования ЖКХ. На сегодняшний день человек, который выселяется из аварийного жилья, должен получить адекватное жилье. Это не улучшение жилищных условий. И он остается в очереди. Но на уровне субъектов разрешается доплатить за улучшение жилищных условий. И тогда люди выбывают из очереди», - сказал эксперт.
Он также добавил, что на уровне регионов уже есть возможность выбрать или квартиру, или деньги.
«Сегодня многие регионы идут по этому пути. Есть право выкупа, человеку отдают рыночную стоимость жилья деньгами», - отметил Шпектор.
Также, по его словам, летом выйдет новое, более конкретное положение об аварийном жилье, как его признавать.
«Потому что многие сегодня спекулируют на этом вопросе, - заключил общественник.
Ранее Игорь Шпектор в эфире НСН раскритиковал идею Минстроя об учете ветхого жилья.
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