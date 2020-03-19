В ОПРФ не увидели нового в законопроекте Госдумы об аварийном жилье

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий гарантии собственникам жилья при их выселении из аварийных домов. В нем устанавливается требование к размеру возмещения при выселении из аварийного жилья: он не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного по площади жилого помещения. Также в размер возмещения включается сумма компенсации за непроизведенный капитальный ремонт.

В Жилищном кодексе предлагается закрепить право всех переселенцев из аварийного жилья на выбор между денежной компенсацией и новой квартирой. Сейчас это возможно только при расселении аварийных домов по региональным программам Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор рассказал в эфире НСН, что законопроект дублирует подготовленный правительством документ.

«Я не вижу ничего нового в тех решениях, которые предлагают разные депутаты. Разработка есть, сделал ее Минстрой совместно с Фондом реформирования ЖКХ. На сегодняшний день человек, который выселяется из аварийного жилья, должен получить адекватное жилье. Это не улучшение жилищных условий. И он остается в очереди. Но на уровне субъектов разрешается доплатить за улучшение жилищных условий. И тогда люди выбывают из очереди», - сказал эксперт.