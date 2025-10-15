Новак: Россия готова нарастить поставки газа в Европу
Россия готова увеличить поставки газа в Европу при получении соответствующего запроса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе Российской энергетической недели.
«Россия всегда исходила из того, что мы готовы и открыты в диалогу. Если будет потребность, будет расширяться количество разумных стран, которые хотят сотрудничать и обеспечивать свой энергобаланс надежно и дешево, мы готовы», - отметил зампред правительства.
Новак добавил, что у России достаточно энергоресурсов для этого.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что поставки газа из РФ в Европу были «рукой дружбы» и сотрудничества для европейских партнеров, пишет «Свободная пресса».
