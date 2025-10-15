Глава Пентагона назвал Трампа президентом мира
Глава Пентагона Пит Хегсет назвал президента США Дональда Трампа президентом мира. Об этом он заявил во время выступления в Брюсселе, передает РИА Новости.
Хегсет прокомментировал урегулирование конфликта в секторе Газа.
«Мир увидел, что наш президент - президент мира, который стремится к миру, поддерживая тех, кто стоит на стороне США», - указал глава Пентагона.
По словам министра, это увидели в Газе и «надеются увидеть на Украине».
Ранее президент России Владимир Путин назвал Дональда Трампа комфортным собеседником, отметив, что глава Белого дома «любит и эпатировать немножко», напоминает РЕН ТВ.
