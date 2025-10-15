СМИ: Уволенный со скандалом самарский чиновник попал в больницу
Уволенный глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков попал в отделение кардиологии местной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Бывшего чиновника экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом.
«Жидков поступил в... отделение с давлением 160/110 — врачи стабилизировали до 140/90. Сейчас он находится в палате, чувствует себя нормально, ходит самостоятельно», - пишет Mash.
Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев уволил Жидкова, в нецензурной форме сообщив чиновнику о своем решении, напоминает РЕН ТВ. Губернатор указал на некачественную работу над реконструкцией социальных объектов в районе.
