СМИ: Уволенный со скандалом самарский чиновник попал в больницу

Уволенный глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков попал в отделение кардиологии местной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бывшего чиновника экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом.

«Жидков поступил в... отделение с давлением 160/110 — врачи стабилизировали до 140/90. Сейчас он находится в палате, чувствует себя нормально, ходит самостоятельно», - пишет Mash.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев уволил Жидкова, в нецензурной форме сообщив чиновнику о своем решении, напоминает РЕН ТВ. Губернатор указал на некачественную работу над реконструкцией социальных объектов в районе.

