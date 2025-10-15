Рэпер Macan не пришел в военкомат в Москве

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не явился в сборный пункт военного комиссариата в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Поймать звезду: Рэперу Macan грозило до двух лет тюрьмы за «побег» от армии

Ранее СМИ сообщили, что артист должен прийти в военкомат в среду.

Журналисты ждали появления музыканта у сборного пункта на Угрешской улице. Однако Macan так и не появился.

На минувшей неделе рэпер сообщил, что получил повестку и пройдет срочную службу в армии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети артиста
ТЕГИ:МоскваАрмияРэпер

Горячие новости

Все новости

партнеры