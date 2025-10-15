Рэпер Macan не пришел в военкомат в Москве
15 октября 202511:42
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не явился в сборный пункт военного комиссариата в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что артист должен прийти в военкомат в среду.
Журналисты ждали появления музыканта у сборного пункта на Угрешской улице. Однако Macan так и не появился.
На минувшей неделе рэпер сообщил, что получил повестку и пройдет срочную службу в армии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Кирьянов: ИП «эволюционно» исчезнут после 2030 года
- На «Госуслуги» добавили опцию по оформлению налогового вычета
- Проспал или забыл? Рэперу Macan грозит «уголовка» за неявку в военкомат
- Забирают до 10%: Врачи и пациенты поспорили о нужности страховщиков в ОМС
- Рэпер Macan не пришел в военкомат в Москве
- Депутат Кирьянов: Бюджет получил более 1,2 трлн рублей от обеления экономики
- Налоговый эксперт: Бизнес волнует принцип начисления НДС «по отгрузке»
- Новак: Россия готова нарастить поставки газа в Европу
- Глава Пентагона назвал Трампа президентом мира
- Депутат Кирьянов: Повышение НДС не приведёт к резкому росту цен в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru