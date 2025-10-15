Забирают до 10%: Врачи и пациенты поспорили о нужности страховщиков в ОМС
Ян Власов завил НСН, что если лишить полномочий страховые медорганизации, то губернаторы будут заниматься произволом, а Павел Воробьев уверен, что страховщики лишь проводят через себя деньги и забирают до 10%.
Передача полномочий страховых медорганизаций региональным фондам ОМС приведет к серьезному социальному дисбалансу и падению качества медпомощи. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Всероссийский союз пациентов призвал президента РФ Владимира Путина и СПЧ вмешаться в действия Минздрава, который поправками об обязательном медицинском страховании (ОМС) предложил передать полномочия страховых медицинских организаций территориальным фондам ОМС, пишет РБК. Союз считает, что без страховщиков, которые получают комиссию в 1% от объема оказанных услуг, нарушится право граждан на выбор страховой медорганизации, а Минздрав рассчитывает, что исключение страховщиков из системы ОМС приведет к экономии бюджетных средств. Власов считает, что нельзя доверять это регионам.
«Этот закон лишает пациента права конституционной защиты по качеству оказания медпомощи. Изначально страховые медорганизации учреждались не медучреждениями и Минздравом, а иными структурами. Задача этой организации – создание условий для контроля качества независимым участникам процесса оказания медпомощи. Если сейчас убрать этот институт, то мы попадаем в феодальный строй, так как губернатор сам принимает решение об участии той или иной страховой медорганизации в медицинском процессе и в контроле качества медпомощи. При том, что передать эти полномочия федеральному фонду или территориальным фондам обязательного медстрахования – это передать их самому себе. Понятно, что жалобы на качество будут решаться не в пользу пациентов. Говорить о том, у нас белые и пушистые губернаторы тоже не приходится – посмотрите, сколько «посадок» за коррупцию. И при этом мы все равно даем им полномочия», - рассказал он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что при внедрении этой инициативы будут большие проблемы с взысканием штрафов с медорганизаций.
«В год страховые медорганизации собирают примерно 30 млн обращений. С ними работают эксперты, и им надо платить. И если ОМС считают, что могут сэкономить на экспертах, то они ошибаются. А где работает Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) - это сотни тысяч обращений медучреждений. В одном случае истец – гражданин, а в другом – юрлицо. Сейчас суды начисляют штрафы в пользу истца, например, за потерю ребенка в медучреждении. Какой же губернатор разрешит 15 млн штрафа? Если эта конструкция создана для того, чтобы сэкономить 30 млрд рублей, которые медицинские компании используют для работы в течении года, то есть нюанс. Во-первых, порядка 17-20 млн рублей возвращаются штрафами в бюджет. Во-вторых, если хотят повлиять на дефицит бюджета, то это капля в море. Мы просто разрушим систему, которая создавалась 30 лет и создадим серьёзный социальный дисбаланс. Все это выльется в недовольство граждан и падение качества оказания медпомощи», - подытожил он.
В свою очередь председатель московского городского научного сообщества терапевтов Павел Воробьев в беседе с НСН поддержал инициативу Минздрава.
«Я абсолютно поддерживаю инициативу уменьшения роли страховых компаний до нуля. Это лишнее звено в системе оказания медпомощи, потому что они только проводят через себя деньги. Разговор о том, что они занимаются контролем качества помощи больным – это разговоры, потому что этим занимаются все и никто. При этом отменены все существующие системы внутри ведомства, контроли, которые были. Теперь только внешние структуры. Все эти замечания сводятся к тому, что страховые компании забирают себе до 10% объемов оплаты медицины. Для контроля нужен самоконтроль, как всегда было, когда внутри больницы все разбиралось и обсуждалось. И никто никаких 10% на этом не зарабатывал. Сейчас получается, что страховые компании просто уменьшают объем платежей на 10% за счет штрафных санкций», - поделился он.
Ранее основатель системы Обязательного медицинского страхования в России Владимир Гришин заявил НСН, что функции страховых медицинских компаний должны перейти независимой структуре, которая сможет быть посредником между пациентами и медицинскими организациями.
