Передача полномочий страховых медорганизаций региональным фондам ОМС приведет к серьезному социальному дисбалансу и падению качества медпомощи. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Всероссийский союз пациентов призвал президента РФ Владимира Путина и СПЧ вмешаться в действия Минздрава, который поправками об обязательном медицинском страховании (ОМС) предложил передать полномочия страховых медицинских организаций территориальным фондам ОМС, пишет РБК. Союз считает, что без страховщиков, которые получают комиссию в 1% от объема оказанных услуг, нарушится право граждан на выбор страховой медорганизации, а Минздрав рассчитывает, что исключение страховщиков из системы ОМС приведет к экономии бюджетных средств. Власов считает, что нельзя доверять это регионам.

«Этот закон лишает пациента права конституционной защиты по качеству оказания медпомощи. Изначально страховые медорганизации учреждались не медучреждениями и Минздравом, а иными структурами. Задача этой организации – создание условий для контроля качества независимым участникам процесса оказания медпомощи. Если сейчас убрать этот институт, то мы попадаем в феодальный строй, так как губернатор сам принимает решение об участии той или иной страховой медорганизации в медицинском процессе и в контроле качества медпомощи. При том, что передать эти полномочия федеральному фонду или территориальным фондам обязательного медстрахования – это передать их самому себе. Понятно, что жалобы на качество будут решаться не в пользу пациентов. Говорить о том, у нас белые и пушистые губернаторы тоже не приходится – посмотрите, сколько «посадок» за коррупцию. И при этом мы все равно даем им полномочия», - рассказал он.