Дешевле Подмосковья: Во сколько обойдутся новогодние каникулы в Турции

Отдохнуть в Турции под Новый год можно за 120-150 тысяч рублей на двоих, заявил НСН Воскан Арзуманов.

Россияне летают в отпуск в Турцию круглый год, а стоимость такого отдыха в новогодний период ниже, чем цены в пансионатах Подмосковья, рассказал генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в разговоре с НСН.

Турция возглавила рейтинг направлений по росту цен на туристическую поездку за последние четыре года. С августа 2021 по август 2024 года стоимость тура в Турцию выросла на 218%. Этот показатель стал самым высоким среди всех товаров и услуг, которые отслеживает Росстат. Об этом сообщило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство. Арзуманов не подтвердил эту информацию.

«Это неверно, по нашим подсчетам, цена выросла в рублях на 50%, а в валюте в среднем на 20-25%. Сейчас отдых в Турции обойдется сильно дешевле, чем в августе. Разница может составить 50%, то есть вдвоем можно запросто отдохнуть за 100-120 тысяч рублей. Сейчас начинается время горящих путевок», — не согласился он.

Арзуманов также добавил, что поток туристов в Турцию не снижается ни зимой, ни летом.

«Россияне летают в Турцию круглый год. Основной сезон идет где-то до середины октября, но все едут и Новый год отметить. К тому же, зимой пятизвездочный отель уровня люкс будет по цене какого-нибудь недорого пансионата в Подмосковье. Такая поездка на двоих обойдется в те же самые 120-150 тысяч. А вы сможете пользоваться всеми саунами, спа, тренажерными залами и всем прочим. Не получится только покупаться, но где найти что-то подобное, я не знаю», — уточнил он.

ФОТО: Zuma \ ТАСС
ТЕГИ:Новый ГодОтдыхТурцияСтамбул

