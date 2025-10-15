Россияне летают в отпуск в Турцию круглый год, а стоимость такого отдыха в новогодний период ниже, чем цены в пансионатах Подмосковья, рассказал генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в разговоре с НСН.



Турция возглавила рейтинг направлений по росту цен на туристическую поездку за последние четыре года. С августа 2021 по август 2024 года стоимость тура в Турцию выросла на 218%. Этот показатель стал самым высоким среди всех товаров и услуг, которые отслеживает Росстат. Об этом сообщило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство. Арзуманов не подтвердил эту информацию.