Ремонт или ипотека? Как в России решают проблему с аварийным жильем
Эксперты рассказали НСН о том, как расселить россиян из возросшего числа аварийных домов.
Россиян предложили переселять из аварийного и ветхого жилья за счет ипотеки. С такой инициативой выступил член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков, написавший обращение к вице-премьеру РФ Виталию Мутко, пишут «Известия». Предполагается, что граждане, расселенные таким способом, будут освобождены от первоначальных взносов за жилье. По мнению депутата, это обязательство, а также значительную часть периодических платежей должен взять на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ, так как в аварийном жилье в основном проживают малоимущие граждане. Парламентарий считает, что по этой программе жилье граждане должны получать заем со ставкой не более 3% годовых. Ежемесячный взнос при этом должен быть таким, чтобы у семей после его выплаты оставалось не менее двух прожиточных минимумов.
Ранее Минстрой предлагал возложить на россиян ремонт ветхого жилья до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Речь шла о домах с износом более 70%, для которых решили разработать отдельные подпрограммы капремонта. Однако председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН выразил опасение, что ветхим будут признавать аварийное жилье.
«Есть опасность, что откровенно аварийное жилье будут признавать ветхим. Должна работать система надзора — стройнадзор, специальные ведомства. Есть еще и объединения жильцов, общественные организации, которые обязаны этим заниматься и поддерживать контакт с жильцами. Но государство должно держать руку на пульсе, потому что если что-то случиться с аварийным домом, то ответственность будет нести не объединение собственников, а государство, потому что такое жилье, как правило, принадлежит государству», — отметил сенатор.
Против этой инициативы в эфире НСН выступил и глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор.
«Я категорически против. Это будет очередной способ переводить жилье, находящееся на грани аварийного, в грань ветхого, и, тем самым, не сносить. Мы сталкиваемся с этим постоянно. Здесь надо исходить из гуманных соображений к людям, живущим в ветхом жилье. Перекрытия внутри деревянные, как правило — на грани обрушения. Очень часто нет целого ряда социальных услуг: канализации, воды. Считаю, что пусть программа (расселения аварийного жилья — НСН) будет растянута на более длительный срок, но такое жилье не надо восстанавливать ни за счет государства, ни жителей», — сказал он.
Позднее председaтель Общественного советa Минстроя России, глaвa Нaблюдaтельного советa Фондa ЖКХ Сергей Степaшин пояснил, что ремонт изношенного (ветхого) жилья россиян будет оплaчивaться из специaльного фондa. «Ни зa кaкое изношенное жилье сaми грaждaне плaтить не будут», — подчеркнул он.
«Будет только aвaрийное жилье. Исследует комиссия дом, признaет его aвaрийным, и он подпaдaет под соответствующий зaкон, соглaсно которому деньги нa переселение из aвaрийного жилья дaет фонд ЖКХ нa 98% — то есть, бюджет стрaны, ну, и 2-3% — регионы», — пояснил Степaшин.
В ноябре «Комсомольская правда» сообщила о том, что после старта действия программы капремонта, количество аварийных домов с износом более 70% увеличилось в стране почти на четверть. По данным Счетной палаты, такие показатели были получены по итогу последних четырех лет.
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