Ремонт или ипотека? Как в России решают проблему с аварийным жильем

Россиян предложили переселять из аварийного и ветхого жилья за счет ипотеки. С такой инициативой выступил член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков, написавший обращение к вице-премьеру РФ Виталию Мутко, пишут «Известия». Предполагается, что граждане, расселенные таким способом, будут освобождены от первоначальных взносов за жилье. По мнению депутата, это обязательство, а также значительную часть периодических платежей должен взять на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ, так как в аварийном жилье в основном проживают малоимущие граждане. Парламентарий считает, что по этой программе жилье граждане должны получать заем со ставкой не более 3% годовых. Ежемесячный взнос при этом должен быть таким, чтобы у семей после его выплаты оставалось не менее двух прожиточных минимумов.

Ранее Минстрой предлагал возложить на россиян ремонт ветхого жилья до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Речь шла о домах с износом более 70%, для которых решили разработать отдельные подпрограммы капремонта. Однако председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН выразил опасение, что ветхим будут признавать аварийное жилье.

«Есть опасность, что откровенно аварийное жилье будут признавать ветхим. Должна работать система надзора — стройнадзор, специальные ведомства. Есть еще и объединения жильцов, общественные организации, которые обязаны этим заниматься и поддерживать контакт с жильцами. Но государство должно держать руку на пульсе, потому что если что-то случиться с аварийным домом, то ответственность будет нести не объединение собственников, а государство, потому что такое жилье, как правило, принадлежит государству», — отметил сенатор.

Против этой инициативы в эфире НСН выступил и глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор.