Гладков: В Белгородской области из-за ракетной атаки ВСУ повреждена инфраструктура

По его словам, во время атаки никто не пострадал.

Гладков уточнил, что из-за повреждений на объектах инфраструктуры в регионе возникли перебои с подачей света, воды и тепла. Губернатор добавил, что на местах ЧП работают представители аварийных служб.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 8 марта российские силы ПВО ликвидировали свыше 70 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».