Гладков: В Белгородской области из-за ракетной атаки ВСУ повреждена инфраструктура

В результате ракетной атаки ВСУ в Белгороде и Белгородском округе были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом на своей странице на платформе MAX написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел ВСУ

По его словам, во время атаки никто не пострадал.

Гладков уточнил, что из-за повреждений на объектах инфраструктуры в регионе возникли перебои с подачей света, воды и тепла. Губернатор добавил, что на местах ЧП работают представители аварийных служб.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 8 марта российские силы ПВО ликвидировали свыше 70 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:РакетаГубернаторВСУАтакаБелгородская область

