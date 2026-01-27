В Финляндии призвали усилить защиту оленей от нападений «русских волков»
В Финляндии могут усилить защиту оленей от нападений «русских волков», сообщает The Guardian.
Как заявили местные пастухи, в 2025 году волки загрызли в стране более 2 тыс. оленей. Фермеры все чаще находят растерзанные туши животных. Пастухи требуют усилить меры защиты стад и не соглашаются с научными доводами о неопределенном происхождении нападений, утверждая, что на территорию страны начали проникать «русские волки», численность которых в РФ могла увеличиться, поскольку часть российских охотников, якобы отправилась на спецоперацию, что снизило преследование хищников.
Это, по их мнению, и стало причиной роста нападений со стороны волков. Финские власти указывают, что прямых доказательств этой версии нет, и с уверенностью назвать причины всплеска численности хищников невозможно.
По данным Ассоциации оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет потерь, с начала года волками было убито около 1 950 северных оленей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
