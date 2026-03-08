Путин поздравил женщин с 8 марта

Российский президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Соответствующее обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности», - сказал Путин.

В том числе политик поблагодарил женщин, выполняющих задачи в зоне СВО. Президент также добавил, что милосердная и мудрая женская душа делает мир добрее.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая в интервью НСН отметила, что, если мужчина внимателен к своей женщине, тогда и любой подарок от него принесет ей радость.

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
