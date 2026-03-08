В Подмосковье на поиски трех пропавших под Звенигородом подростков вышли более 150 человек

В Подмосковье в поисках трех пропавших под Звенигородом подростков участвуют свыше 150 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрея Чернова.

Он рассказал, что заявка на поиск трех несовершеннолетних поступила на горячую линию отряда 7 марта. По его словам, сейчас специалисты отрабатывают берег реки Москвы, просматривают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.