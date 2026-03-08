В Подмосковье на поиски трех пропавших под Звенигородом подростков вышли более 150 человек
В Подмосковье в поисках трех пропавших под Звенигородом подростков участвуют свыше 150 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрея Чернова.
Он рассказал, что заявка на поиск трех несовершеннолетних поступила на горячую линию отряда 7 марта. По его словам, сейчас специалисты отрабатывают берег реки Москвы, просматривают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.
Telegram-канал «112» писал, что двое мальчиков и одна девочка в возрасте 13 и 12 лет пропали в субботу днем. По данным источника, в последний раз их видели возле Москвы-реки. Отмечается, что водолазы обследуют ее дно. Известно, что во время поисков нашли шарф одного из подростков, вещь опознали родители мальчика.
Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что в Ленинградской области нашли пропавшего подростка, еще двое исчезнувших несовершеннолетних были обнаружены в Туле. Все они находились под влиянием мошенников, передает «Радиоточка НСН».
