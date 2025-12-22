«У нас цены на куриные яйца меняются волнами: то растут, то снижаются. В этом году было снижение цен на яйца, потому что производство их увеличилось. Но, конечно, такой серьезный эпидемиологический удар может привести к локальному росту цен. Эпидемиологическая проблема может сильно влиять на рынок. Вспомним, когда у нас буйствовала африканская чума свиней, например, это был удар. А 20% производства в ЦФО - это серьезный объема для рынка», - отметил он.

В связи с этим Широв выразил надежду на то, что государство не допустит существенного повышения цен.

«При этом у государства есть возможности воздействовать и не допустить существенного повышения цен. Многие производители будут счастливы заместить эту фабрику на рынке и получить свою долю прибыли. Поэтому я думаю, что серьезных проблем не будет. Хотя в прошлом году были моменты, когда Россия была вынуждена импортировать куриные яйца из других стран, тогда даже ОАЭ пришли нам на помощь. Но это был короткий промежуток времени. Надо вспомнить, что у нас в этом году даже перед Пасхой яйца не дорожали. Были приняты меры по расширению объемов производства, государство показало, что может регулировать отрасль. Хотелось бы, чтобы и в этом случае все произошло именно так», - заключил собеседник НСН.

Более того, рентабельность производства яиц по итогам января—сентября 2025 года составила 5,5% против 38,81% год назад. Падение доходности во многом связано с кризисом перепроизводства в отрасли.

Минсельхоз РФ на этом фоне заявил, что рынок РФ с избытком обеспечен яйцами, их производство позволяет полностью закрыть потребности как потребителей, так и предприятий переработки.

