Лоси сейчас часто выходят к людям и в населенные пункты из-за сильных морозов, так как в городах немного теплее, плюс им тяжело передвигаться по огромным сугробам, они тратят много сил, к тому же на проезжей части в зимний период всегда можно полизать соль. Об этом НСН рассказал владелец частного лосиного питомника «Заповедный хутор "Белый лось"» Алексей (Седой) Романов.

Жители Подмосковья стали чаще замечать лосей на остановках, возле домов и во дворах. Кадры с животными публикуют в соцсетях. Так, в Балашихе зверь терпеливо ждал автобус, а когда тот приехал, с интересом заглянул в салон, а другого сохатого заметили на парковке у многоэтажки. Еще двое других животных разгуливали по частному сектору. Романов раскрыл, почему эти звери в таком количестве выходят к людям.