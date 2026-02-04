Морозы, соль и браконьеры: Что заставляет лосей выходить к людям
Алексей Романов заявил НСН, что среди причин, по которым лоси
Лоси сейчас часто выходят к людям и в населенные пункты из-за сильных морозов, так как в городах немного теплее, плюс им тяжело передвигаться по огромным сугробам, они тратят много сил, к тому же на проезжей части в зимний период всегда можно полизать соль. Об этом НСН рассказал владелец частного лосиного питомника «Заповедный хутор "Белый лось"» Алексей (Седой) Романов.
Жители Подмосковья стали чаще замечать лосей на остановках, возле домов и во дворах. Кадры с животными публикуют в соцсетях. Так, в Балашихе зверь терпеливо ждал автобус, а когда тот приехал, с интересом заглянул в салон, а другого сохатого заметили на парковке у многоэтажки. Еще двое других животных разгуливали по частному сектору. Романов раскрыл, почему эти звери в таком количестве выходят к людям.
«Температуры очень низкие. Соответственно, в городе теплее. Плюс перед этим были большие снегопады, снежный покров достигал метра и двадцати сантиметров. В таком случае лосям уже проблематично передвигаться. Они тратят большое количество сил на то, чтобы просто ходить. Если у них есть возможность ходить по дорогам, они будут это делать. Следующий момент - это соль, которую сыплют на часть дорог. Там, где не очень качественно следят за солонцами для диких животных, лось как раз выходит на дорогу полизать соль. Соль они лижут в зимний период, потому что снег обезвоживает и не восполняет необходимое количество минералов. Плюс в городах есть кормовая база – это ива, она и осина является основной едой для них. И последнее - это браконьерство, к сожалению. Как следствие, лоси бегут просто по прямой к населенным пунктам. Там они чувствуют себя более безопасно», - рассказал он.
Ранее специалист по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин заявил НСН, что если начнется добыча золота в заповедниках Приморья, то будет вырублен лес на большом участке, и пострадают амурские тигры и даже люди.
