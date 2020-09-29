Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на 2-недельные каникулы

Осенние каникулы во всех школах Москвы пройдут одновременно и продлятся две недели — с 5 по 18 октября, говорится в материалах на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Соответствующий указ главы города опубликован 29 сентября.

«Будут закрыты также учреждения дополнительного образования и досуговые организации. Детские сады продолжат работать по обычному графику», – сообщили в мэрии.

Как объяснил мэр Москвы Сергей Собянин, решение принято по рекомендации санитарных врачей - с учётом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний COVID-19. Продление школьных каникул необходимо для того, чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний.

Во время каникул не будет дистанционных занятий.

В своем блоге Собянин попросил родителей провести каникулы дома или на даче, а гулять во дворе или в ближайшем парке.