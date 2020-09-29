Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на 2-недельные каникулы
Осенние каникулы во всех школах Москвы пройдут одновременно и продлятся две недели — с 5 по 18 октября, говорится в материалах на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Соответствующий указ главы города опубликован 29 сентября.
«Будут закрыты также учреждения дополнительного образования и досуговые организации. Детские сады продолжат работать по обычному графику», – сообщили в мэрии.
Как объяснил мэр Москвы Сергей Собянин, решение принято по рекомендации санитарных врачей - с учётом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний COVID-19. Продление школьных каникул необходимо для того, чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний.
Во время каникул не будет дистанционных занятий.
В своем блоге Собянин попросил родителей провести каникулы дома или на даче, а гулять во дворе или в ближайшем парке.
«Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте», - отметил мэр в своем блоге.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн ранее в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.
«Хорошо бы достичь плато, потому что число заболевших растет, больше 8 тысяч за день. Это цифра произвела на меня впечатление… Многое будет зависеть от того, как население будет реагировать на очередной подъем, будут ли соблюдаться все противоэпидемические меры. Вирус упорный, он заразный и никуда не собирается уходить», - пояснил эксперт.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает вакцину самым важным, если не единственным, способом избежать инфицирования.
«Есть два способа борьбы с распространением коронавируса – вакцинация и самоизоляция. Но при самоизоляции, как мы видим, экономика ложится на дно и становится нечего кушать, поэтому единственное принципиальное решение вопроса – вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться», - сказал Гинцбург.
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