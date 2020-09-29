Новости за ночь: генсек ООН назвал ошеломляющим число жертв коронавируса

Он также отметил, что дезинформация, касающаяся коронавируса, убивает людей и призвал до создания вакцины соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили в понедельник, что действительные данные по летальным исходам пациентов с COVID-19 выше, чем сообщается в официальной статистике.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.

