Индекс распространения коронавируса в Москве вырос в три раза
Индекс распространения коронавирусной инфекции в Москве за последние три недели вырос в три раза. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора по столице Елена Андреева.
«Индекс распространения инфекции, когда один человек может заразить одного человека или двух или никого. Летом у нас был индекс распространения 0,3, 0,25 ... сейчас, за последние 3 недели, у нас индекс вырос в 3 раза», - сообщила специалист в ходе заседания директорской ложи театров в Москве.
Президент РФ Владимир Путин призвал россиян соблюдать все меры предосторожности, чтобы снова не вводить те чувствительные ограничения, которые действовали в стране весной из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает телеканал «360».
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru