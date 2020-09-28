Индекс распространения коронавируса в Москве вырос в три раза

Индекс распространения коронавирусной инфекции в Москве за последние три недели вырос в три раза. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора по столице Елена Андреева.

«Индекс распространения инфекции, когда один человек может заразить одного человека или двух или никого. Летом у нас был индекс распространения 0,3, 0,25 ... сейчас, за последние 3 недели, у нас индекс вырос в 3 раза», - сообщила специалист в ходе заседания директорской ложи театров в Москве.