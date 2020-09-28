Вирусологи назвали способы избежать нового карантина в России
Профессора центра имени Гамалеи заявили НСН, что режим самоизоляции губителен как для человеческой психики, так и для экономики.
Суточный прирост случаев коронавирусной инфекции выйдет на плато в октябре, после чего начнется постепенное снижение. Об этом заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.
«Хорошо бы достичь плато, потому что число заболевших растет, сегодня уже больше 8 тысяч. Это цифра произвела на меня впечатление… Многое будет зависеть от того, как население будет реагировать на очередной подъем, будут ли соблюдаться все противоэпидемические меры. Вирус упорный, он заразный и никуда не собирается уходить», - пояснил эксперт.
В свою очередь, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты и проходящие стадию клинических испытаний должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.
«Выход из пандемии связан с вакцинацией. Она даст защиту. А вот что касается плато, то я не уверен, что мы владеем истинной статистикой. Увеличение случаев инфицирования связано с тем, что мы больше стали проводить тестов на вирус, на антитела», - уверен собеседник НСН.
Исключил повторение майского пика заболеваемости коронавирусом в России и главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
Тем не менее, мэр Москвы Сергей Собянин из-за роста случаев COVID-19 подписал указ о возобновлении с 28 сентября режима самоизоляции для пожилых граждан и людей из групп риска. В документе также рекомендуется работодателям перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.
«Что до строго карантина, который был у нас весной, то пока я считаю, что он не нужен, важно, чтобы люди сами взялись за ум. Тогда и активного вмешательства государства не понадобится. От государства нужна пропаганда соблюдения всех уже заявленных мер», - заявил Альштейн.
Вторит коллеге и вирусолог Ершов. По его мнению, режим самоизоляции не выдержит не только человеческая психика, но и экономика страны.
«Жесткий карантин, с моей точки зрения, невозможен, потому что не выдержит его население. Можно только обращаться к разуму, объяснять людям, что вторая волна уже пошла по другим странам. Сегодняшние цифры по заболевшим очень настораживают, но административные меры, повторюсь, не выдержат не только люди, но и экономика», - резюмировал главный научный сотрудник Института имени Гамалеи.
За минувшие сутки ещё 8135 человек заразились коронавирусом. По числу выявленных случаев лидирует Москва (2217), Санкт-Петербург (237) и Подмосковье (212). Общее число инфицированных в стране составляет 1 159 573.
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