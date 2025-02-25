«В Китае уже практикуют!»: Психиатр о замедлении видеоигр для борьбы с зависимостью

Обычному ребенку хватает года бесконтрольных игр в компьютер, чтобы развилась зависимость, поэтому родителям нужно за этим следить, а в случае упущения сразу идти к врачу, заявил НСН Лев Пережогин.

Практика борьбы с зависимостью детей от видеоигр, при которой компьютерная игра в какой-то момент замедляется, уже широко используется в Китае, где доказала свою эффективность. Об этом в беседе с НСН рассказал врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.

Депутат Госдумы Нина Останина предложила замедлять компьютерные игры для борьбы с игровой зависимостью среди детей, сообщила «Парламентская газета». Останина отметила, что, если, например, ребенок слишком надолго завис у монитора, система может напомнить ему об этом всплывающим окном либо же игра будет замедлена. По ее словам, это технологически реализуемо. Пережогин отметил, что подобная система уже действует в Китае, где ее считают успешной.

В Краснодаре мужчина ранил троих человек в компьютерном клубе

«На сегодняшний день такого заболевания, как «игромания» в МКБ-10 нет, а значит нет и клинических критериев в диагностике. Поэтому здесь разброс цифр от 5% до 50%. Правда, наверное, где-то посередине. Но это все равно весьма большие цифры. В Китае такая практика существует, и они считают, что она достаточно эффективна. Поэтому в комплексе охранительных мер, наверное, такая практика должна быть. По крайне мере уровень зависимости она помогает снизить», - рассказал он.

Для недопущения подобной зависимости, по словам Пережогина, родителям нужно контролировать время, проведенное ребенком перед экраном.

Платформа Roblox удалила видеоигры с пропагандой ЛГБТ

«Если это среднестатистический здоровый ребенок, то, обычно, года бесконтрольного использования компьютера хватает, чтобы сформировалась зависимость. Если это ребенок с какой-то исходной патологией, значит быстрее. У мальчиков всегда быстрее, чем у девочек. Что же родителям делать? Во-первых, осуществлять профилактику. Есть довольно жесткие ограничения по времени, сколько ребенок может находиться перед экраном. Во-вторых, если возникают какие-то сомнения, значит нужно сразу обратиться к врачу. Без врачебной помощи такие дети никогда не выкарабкиваются», - отметил он.

Пережогин уточнил, что есть целый список причин, по которым видеоигры вызывают зависимость.

«Идите в оффлайн!»: Перечислены три способа борьбы с зависимостью от маркетплейсов

«Причина сама по себе в аддиктогенном потенциале видеоигр. Там же все есть и все это - в одной точке. То есть для зависимого человека нужно, чтобы был повод для активности, чтобы к ней был неограниченный доступ. Все это дают видеоигры, плюс ощущение неограниченного могущества, эйфорию. На сегодняшний день принято считать, что там участвуют те же самые рецепторы, что и при опиоидной зависимости», - подытожил он.

Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с НСН заявил, что вместо замедления игрового процесса стоило бы подумать об отключении игры после нескольких часов, чтобы оградить детей от чрезмерного времени за компьютером.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
ТЕГИ:Компьютерные ИгрыПсихология

Горячие новости

Все новости

партнеры