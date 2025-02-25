«В Китае уже практикуют!»: Психиатр о замедлении видеоигр для борьбы с зависимостью
Обычному ребенку хватает года бесконтрольных игр в компьютер, чтобы развилась зависимость, поэтому родителям нужно за этим следить, а в случае упущения сразу идти к врачу, заявил НСН Лев Пережогин.
Практика борьбы с зависимостью детей от видеоигр, при которой компьютерная игра в какой-то момент замедляется, уже широко используется в Китае, где доказала свою эффективность. Об этом в беседе с НСН рассказал врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.
Депутат Госдумы Нина Останина предложила замедлять компьютерные игры для борьбы с игровой зависимостью среди детей, сообщила «Парламентская газета». Останина отметила, что, если, например, ребенок слишком надолго завис у монитора, система может напомнить ему об этом всплывающим окном либо же игра будет замедлена. По ее словам, это технологически реализуемо. Пережогин отметил, что подобная система уже действует в Китае, где ее считают успешной.
«На сегодняшний день такого заболевания, как «игромания» в МКБ-10 нет, а значит нет и клинических критериев в диагностике. Поэтому здесь разброс цифр от 5% до 50%. Правда, наверное, где-то посередине. Но это все равно весьма большие цифры. В Китае такая практика существует, и они считают, что она достаточно эффективна. Поэтому в комплексе охранительных мер, наверное, такая практика должна быть. По крайне мере уровень зависимости она помогает снизить», - рассказал он.
Для недопущения подобной зависимости, по словам Пережогина, родителям нужно контролировать время, проведенное ребенком перед экраном.
«Если это среднестатистический здоровый ребенок, то, обычно, года бесконтрольного использования компьютера хватает, чтобы сформировалась зависимость. Если это ребенок с какой-то исходной патологией, значит быстрее. У мальчиков всегда быстрее, чем у девочек. Что же родителям делать? Во-первых, осуществлять профилактику. Есть довольно жесткие ограничения по времени, сколько ребенок может находиться перед экраном. Во-вторых, если возникают какие-то сомнения, значит нужно сразу обратиться к врачу. Без врачебной помощи такие дети никогда не выкарабкиваются», - отметил он.
Пережогин уточнил, что есть целый список причин, по которым видеоигры вызывают зависимость.
«Причина сама по себе в аддиктогенном потенциале видеоигр. Там же все есть и все это - в одной точке. То есть для зависимого человека нужно, чтобы был повод для активности, чтобы к ней был неограниченный доступ. Все это дают видеоигры, плюс ощущение неограниченного могущества, эйфорию. На сегодняшний день принято считать, что там участвуют те же самые рецепторы, что и при опиоидной зависимости», - подытожил он.
Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с НСН заявил, что вместо замедления игрового процесса стоило бы подумать об отключении игры после нескольких часов, чтобы оградить детей от чрезмерного времени за компьютером.
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