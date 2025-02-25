«В Китае уже практикуют!»: Психиатр о замедлении видеоигр для борьбы с зависимостью

Практика борьбы с зависимостью детей от видеоигр, при которой компьютерная игра в какой-то момент замедляется, уже широко используется в Китае, где доказала свою эффективность. Об этом в беседе с НСН рассказал врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.

Депутат Госдумы Нина Останина предложила замедлять компьютерные игры для борьбы с игровой зависимостью среди детей, сообщила «Парламентская газета». Останина отметила, что, если, например, ребенок слишком надолго завис у монитора, система может напомнить ему об этом всплывающим окном либо же игра будет замедлена. По ее словам, это технологически реализуемо. Пережогин отметил, что подобная система уже действует в Китае, где ее считают успешной.