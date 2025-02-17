«Идите в оффлайн!»: Названы три способа борьбы с зависимостью от маркетплейсов
Психолог Екатерина Каталина рассказала НСН о коварности маркетплейсов, о сигналах зависимости от них и способах борьбы.
Психолог Екатерина Каталина рассказала в эфире НСН, как распознать зависимость от маркетплейсов и назвала три способа борьбы с пагубной привычкой.
Автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог Станислав Самбурский ранее заявил «Газете.Ru», что некоторые люди уже не представляют свою жизнь без онлайн-шопинга и попадают в зависимость, схожую с лудоманией, адреналиновыми или любовными зависимостями. Это все варианты нехимических зависимостей, отметил психолог. Физической ломки без маркетплейса не бывает, но последствия зачастую катастрофические - ущерб не меньше, чем от употребления наркотиков или алкоголя, указал специалист. Каталина, в свою очередь, рассказала о «тревожных звоночках» развивающейся зависимости.
«Существует несколько тревожных звоночков, говорящий о том, что у человека есть зависимость от маркетплейсов. Так, речь идет именно о зависимости от онлайн-шоппинга, если человек понимает, что с каждым месяцем расходы на маркетплейсах растут и даже превышают все остальные. Если человек часто забывает, что заказал, и при получении не понимает, зачем ему эта вещь. Покупки у зависимых людей импульсивны и чаще всего по итогу не оказываются действительно нужными. Нужно бить тревогу, если у человека просмотр маркетплейсов стал основным видом досуга, и даже в социальных сетях он смотрит обзоры на товары, отказываясь от другого контента. Также стоит обратить внимание на эмоциональное напряжение: человека начинает раздражать долгое отсутствие покупок, но новые заказы радости не приносят, человек чувствует стыд и вину за нерациональные траты», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, опасность маркетплейсов заключается в том, что купить тот или иной товар можно всего за несколько секунд, что довольно быстро вызывает привыкание.
«Зависимость от маркетплейсов схожа с шопоголизмом и зависимостью от социальных сетей одновременно. Особенно она опасна тем, что заказывать товары сегодня - дело нескольких секунд. Такое быстрое удовольствие от покупки вызывает столь же быстрое привыкание как у подростков, так и у взрослых - чаще у женщин. Как правило, именно женщины чаще покупают предметы одежды всей семье, бытовую химию, декор для дома, товары для детей - изобилие этого всего на маркетплейсах и активное привлечение блогеров к продвижению товаров очень влияет на покупательское поведение женщин. Эта проблема действительно становится частым запросом для работы с психологом», - отметила специалист.
Каталина также дала советы тем, кто замечает у себя зависимость от маркетплейсов.
«Тем, кто обнаружил у себя зависимость от маркетплейсов, стоит чаще бывать в офлайн-магазинах и составлять списки покупок. Также необходимо установить лимит на переводы денег на карты маркетплейсов. Немаловажно найти первопричину такой зависимости - подумать, какая неудовлетворенная потребность стоит за постоянным поиском товаров: он может быть способом справиться со стрессом, тревогой, скукой», - заключила эксперт.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил в пресс-центре НСН, что продавец копий известных брендов обязан указывать, что реализует подделки.
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