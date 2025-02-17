«Идите в оффлайн!»: Названы три способа борьбы с зависимостью от маркетплейсов

Каталина также дала советы тем, кто замечает у себя зависимость от маркетплейсов.

«Тем, кто обнаружил у себя зависимость от маркетплейсов, стоит чаще бывать в офлайн-магазинах и составлять списки покупок. Также необходимо установить лимит на переводы денег на карты маркетплейсов. Немаловажно найти первопричину такой зависимости - подумать, какая неудовлетворенная потребность стоит за постоянным поиском товаров: он может быть способом справиться со стрессом, тревогой, скукой», - заключила эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил в пресс-центре НСН, что продавец копий известных брендов обязан указывать, что реализует подделки.

