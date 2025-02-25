«Лучше отключить»: Замедление компьютерной игры не поборет игровую зависимость

Депутат Госдумы Нина Останина призвала проработать механизмы ограничения доступа детей к видеоиграм, чтобы бороться с игровой зависимостью среди подростков, сообщает «Парламентская газета». По словам депутата, сама система может напоминать ребенку о том, что он слишком долго играет с помощью всплывающего окна либо замедления игры. Однако Пименов усомнился в эффективности такого предложения.

«Это не поможет бороться с игроманией. Замедление игры будет сказываться в первую очередь на игровом процессе, что приведет к багам. Если мы говорим о многопользовательских играх, есть опыт Китая, там предусмотрено конкретное ограничение по времени для подростков. Не больше определенного времени в день или в неделю, и это время четко фиксируется. Не совсем понимаю, зачем принимать полумеры, если можно установить автоматическое отключение. Родителям важно следить за количеством времени, которое ребенок проводит за игрой. Важно, чтобы оставалось время на учебу, на другие увлечения. Если у ребенка есть предрасположенность, в будущем игровая индустрия вполне может стать для него профессией», - заявил он.