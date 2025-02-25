«Лучше отключить»: Замедление компьютерной игры не поборет игровую зависимость
Увлечение компьютерными играми не приводит к игромании, если человек изначально к ней не предрасположен, сказал НСН Михаил Пименов.
Вместо замедления игрового процесса стоило бы подумать об отключении игры после нескольких часов, чтобы оградить детей от чрезмерного времени за компьютером, заявил в беседе с НСН эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
Депутат Госдумы Нина Останина призвала проработать механизмы ограничения доступа детей к видеоиграм, чтобы бороться с игровой зависимостью среди подростков, сообщает «Парламентская газета». По словам депутата, сама система может напоминать ребенку о том, что он слишком долго играет с помощью всплывающего окна либо замедления игры. Однако Пименов усомнился в эффективности такого предложения.
«Это не поможет бороться с игроманией. Замедление игры будет сказываться в первую очередь на игровом процессе, что приведет к багам. Если мы говорим о многопользовательских играх, есть опыт Китая, там предусмотрено конкретное ограничение по времени для подростков. Не больше определенного времени в день или в неделю, и это время четко фиксируется. Не совсем понимаю, зачем принимать полумеры, если можно установить автоматическое отключение. Родителям важно следить за количеством времени, которое ребенок проводит за игрой. Важно, чтобы оставалось время на учебу, на другие увлечения. Если у ребенка есть предрасположенность, в будущем игровая индустрия вполне может стать для него профессией», - заявил он.
По словам собеседника НСН, само увлечение компьютерными играми не приводит к развитию игромании.
«Игровая зависимость – отдельный диагноз, не свойственный людям в массе, он развивается не у многих. Это то, с чем работают специалисты, то, что лечится. Нет четкой корреляции, что игры развивают зависимость, это предрасположенность конкретных людей к такому заболеванию», - отметил он.
Ранее сообщалось, что российские геймеры в 2024 году потратили на игры 173 миллиарда рублей, что на 7,5% больше, чем в 2023 году. При этом в топе продаж попали Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40 000: Space Marine 2, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Месси вернется в «Барселону» по завершении сезона MLS
- Песков: РФ и США не работают над заключением соглашений
- Летевший из Иркутска в Уфу самолет экстренно приземлился в Братске
- Россиянка из Крыма победила на конкурсе красоты «Мисс Европа-2025»
- На западе Словакии произошел взрыв на военном объекте
- В Грузии назвали отказ от антироссийских санкций историческим решением
- В Петербурге москвичку задержали за дискредитирующие надписи на фотовыставке
- СМИ: Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием
- Умерла джазовая певица Роберта Флэк
- Почти 50% опрошенных немцев не хотят продолжения поддержки Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru