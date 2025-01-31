Платформа Roblox удалила видеоигры с пропагандой ЛГБТ

В сообщении регулятора говорится, что обнаруженные на платформе материалы, запрещённые к распространению в РФ, были включены в единый реестр запрещенной информации, после чего в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса были направлены требования об удалении данного контента.

«Компания Roblox выполнила требования закона и удалила видеоигры, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», - заключили в Роскомнадзоре.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что порталы с аниме были заблокированы в России из-за распространения пропаганды ЛГБТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

