В Краснодаре мужчина ранил троих человек в компьютерном клубе

Полиция Краснодара начала проверку после драки в компьютерном клубе, в ходе которой 27-летний житель Ставропольского края ранил ножом троих мужчин. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

Инцидент произошел в ночь на четверг в заведении на проспекте Константина Образцова.