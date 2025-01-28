В Краснодаре мужчина ранил троих человек в компьютерном клубе

Полиция Краснодара начала проверку после драки в компьютерном клубе, в ходе которой 27-летний житель Ставропольского края ранил ножом троих мужчин. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

Инцидент произошел в ночь на четверг в заведении на проспекте Константина Образцова.

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По данным правоохранителей, конфликт вспыхнул внезапно, после чего подозреваемый достал складной нож и нанес ранения трем посетителям 1997, 1996 и 2004 годов рождения.

В сети появились кадры драки, а также видео с пострадавшими. Полицейские изъяли оружие и выясняют обстоятельства произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПолицияКраснодарский Край

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