Роскомнадзор: Оснований для разблокировки Roblox нет

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», - подчеркнули в федеральной службе.

Ранее ведомство заблокировало Roblox в РФ из-за распространения материалов с оправданием экстремизма и терроризма, призывов к противоправным действиям насильственного характера, ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в России). Также Роскомнадзор отмечал, что американская игровая платформа используется в том числе педофилами, которые знакомятся с детьми в чатах игры.

