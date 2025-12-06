Роскомнадзор: Оснований для разблокировки Roblox нет

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки игровой платформы Roblox. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Игры закончились: Кого затронут блокировки Роскомнадзора после скандала с Roblox

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», - подчеркнули в федеральной службе.

Ранее ведомство заблокировало Roblox в РФ из-за распространения материалов с оправданием экстремизма и терроризма, призывов к противоправным действиям насильственного характера, ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в России). Также Роскомнадзор отмечал, что американская игровая платформа используется в том числе педофилами, которые знакомятся с детьми в чатах игры.

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Компьютерные ИгрыБлокировкаРоскомнадзор

