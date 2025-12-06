Роскомнадзор: Оснований для разблокировки Roblox нет
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки игровой платформы Roblox. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», - подчеркнули в федеральной службе.
Ранее ведомство заблокировало Roblox в РФ из-за распространения материалов с оправданием экстремизма и терроризма, призывов к противоправным действиям насильственного характера, ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в России). Также Роскомнадзор отмечал, что американская игровая платформа используется в том числе педофилами, которые знакомятся с детьми в чатах игры.
