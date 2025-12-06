В нескольких районах Рязани упали обломки БПЛА
6 декабря 202503:39
Обломки беспилотников рухнули в нескольких районах Рязани. Об этом заявил глава Рязанской области Павел Малков.
По словам губернатора, средства ПВО сбили БПЛА над регионом.
«Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали», - написал Малков в Telegram.
Никто не пострадал, обошлось без серьезных повреждений.
Ранее в Рязанской области произошел пожар на предприятии после атаки БПЛА.
