В нескольких районах Рязани упали обломки БПЛА

Обломки беспилотников рухнули в нескольких районах Рязани. Об этом заявил глава Рязанской области Павел Малков.

По словам губернатора, средства ПВО сбили БПЛА над регионом.

«Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали», - написал Малков в Telegram.

Никто не пострадал, обошлось без серьезных повреждений.

Ранее в Рязанской области произошел пожар на предприятии после атаки БПЛА.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
