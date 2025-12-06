СМИ: Встреча США и Украины не принесла серьезного прорыва

Переговоры представителей США и Украины в штате Флорида не привели к серьезному прорыву в мирном урегулировании. Об этом пишет Bloomberg.

Встречи состоялись 4 и 5 декабря. Госдепартамент назвал обсуждения конструктивными, Вашингтон и Киев согласовали вопросы о мерах обеспечения безопасности и обсудили восстановление Украины. В переговорах приняли участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

«Несмотря на позитивные формулировки, мало что указывало на крупный прорыв, который мог бы придать... импульс переговорам», - отмечает агентство.

Вашингтон и Киев продолжат обсуждения 6 декабря.

