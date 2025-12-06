Госдеп одобрил возможную продажу ракет Дании и Италии

Госдепартамент США одобрил возможную продажу ракет Дании и Италии. Об этом заявили в Пентагоне.

Так, американская сторона разрешила возможную продажу правительству Дании 200 усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования, а также трех систем наведения для снарядов. Сумма поставки - 730 млн долларов.

При этом США одобрили продажу правительству Италии ста ракет «воздух-земля» с увеличенной дальностью полета и сопутствующего оборудования, общая сумма составляет 301 млн долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна продает значительные объемы вооружений странам НАТО, которые передают их Украине.

