Европейский уровень: Дагестанский Martini будет на 30% дешевле оригинала
Локализация производства вермута в России позволит сохранить оригинальный вкус и снизить его цену, заявил НСН Александр Ставцев.
Российский вермут сохранит вкус и будет дешевле на 25-30% оригинала за счет сокращения издержек. Этот напиток не сложно повторить в России, рассказал НСН руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
В России начнут производство вермутов Martini — на мощностях винодельни компании «Алвиса» в Дагестане. Новый производственный комплекс завершают строить на Сhateau Alvisa в Дербенте, где с весны 2026 года запустят производство полного цикла вермутов Martini Bianco и Martini Fiero. Инвестиции в проект составят более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК. Ставцев назвал этот шаг логичным.
«Если мы возьмем алкогольную категорию без учета пива, потому что это очень весомая история, то продажи вермута будут занимать где-то менее 2% от общего объема рынка. Это значимая категория, но не такая крупная как виски, коньяк или джин. В последние полгода продажи вермута снизились на примерно 20% от общего объема, поэтому шаг логичный и понятный. Событие важное — речь идет о стремлении снизить цену за счет локализации производства. Цена за литровую бутылку импортного вермута приблизилась к 1800, а где-то и к 2000 рублей, если без скидок и акций. Перенос производства позволит снизить цену на хотя бы 25-30%, если производитель стремится увеличить продажи», — указал он.
Ставцев добавил, что российский продукт будет не хуже оригинала.
«Вопрос вкусов — субъективный. Это же ароматизированная история, да и ароматические компоненты, какие-то секретные ингредиенты, которые используются в производстве оригинального итальянского “Мартини”, могут также привозить из Турина. Здесь самое главное — стабильное качество вина. Я могу сказать, что производство в Дагестане на европейском уровне, поэтому сделать там базовое нейтральное вино для производства вермута — это посильная задача. Это недорогой продукт, не белые вина с выдержкой в дубовых бочках или какие-то сложные игристые», — подчеркнул он.
Ранее Ставцев назвал НСН преимущества российских виски.
- В Госдуме призвали доплачивать учителям за работу в переполненных классах
