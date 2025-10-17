Европейский уровень: Дагестанский Martini будет на 30% дешевле оригинала

Локализация производства вермута в России позволит сохранить оригинальный вкус и снизить его цену, заявил НСН Александр Ставцев.

Российский вермут сохранит вкус и будет дешевле на 25-30% оригинала за счет сокращения издержек. Этот напиток не сложно повторить в России, рассказал НСН руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

В России начнут производство вермутов Martini — на мощностях винодельни компании «Алвиса» в Дагестане. Новый производственный комплекс завершают строить на Сhateau Alvisa в Дербенте, где с весны 2026 года запустят производство полного цикла вермутов Martini Bianco и Martini Fiero. Инвестиции в проект составят более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК. Ставцев назвал этот шаг логичным.

Роскачество: Производство вермутов в России в I полугодии сократилось на треть
«Если мы возьмем алкогольную категорию без учета пива, потому что это очень весомая история, то продажи вермута будут занимать где-то менее 2% от общего объема рынка. Это значимая категория, но не такая крупная как виски, коньяк или джин. В последние полгода продажи вермута снизились на примерно 20% от общего объема, поэтому шаг логичный и понятный. Событие важное — речь идет о стремлении снизить цену за счет локализации производства. Цена за литровую бутылку импортного вермута приблизилась к 1800, а где-то и к 2000 рублей, если без скидок и акций. Перенос производства позволит снизить цену на хотя бы 25-30%, если производитель стремится увеличить продажи», — указал он.

Ставцев добавил, что российский продукт будет не хуже оригинала.

«Вопрос вкусов — субъективный. Это же ароматизированная история, да и ароматические компоненты, какие-то секретные ингредиенты, которые используются в производстве оригинального итальянского “Мартини”, могут также привозить из Турина. Здесь самое главное — стабильное качество вина. Я могу сказать, что производство в Дагестане на европейском уровне, поэтому сделать там базовое нейтральное вино для производства вермута — это посильная задача. Это недорогой продукт, не белые вина с выдержкой в дубовых бочках или какие-то сложные игристые», — подчеркнул он.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
