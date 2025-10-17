Российский вермут сохранит вкус и будет дешевле на 25-30% оригинала за счет сокращения издержек. Этот напиток не сложно повторить в России, рассказал НСН руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.



В России начнут производство вермутов Martini — на мощностях винодельни компании «Алвиса» в Дагестане. Новый производственный комплекс завершают строить на Сhateau Alvisa в Дербенте, где с весны 2026 года запустят производство полного цикла вермутов Martini Bianco и Martini Fiero. Инвестиции в проект составят более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК. Ставцев назвал этот шаг логичным.