В Горловке снаряд ВСУ попал в дом
6 декабря 202502:55
Украинский снаряд попал в дом в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«В Центрально-Городском районе Горловки зафиксировано прямое попадание снаряда... в дом», - указал градоначальник.
Сведений о последствиях атаки не приводится.
Ранее в Горловке дрон ВСУ атаковал пожарных, выехавших для ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов. Пострадали четыре сотрудника МЧС.
