В Горловке снаряд ВСУ попал в дом

Украинский снаряд попал в дом в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В Центрально-Городском районе Горловки зафиксировано прямое попадание снаряда... в дом», - указал градоначальник.

Сведений о последствиях атаки не приводится.

Ранее в Горловке дрон ВСУ атаковал пожарных, выехавших для ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов. Пострадали четыре сотрудника МЧС.

