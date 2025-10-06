В России опровергли снижение производства и потребления пива
Россияне не стали меньше пить, искусственное снижение продаж алкогольной продукции связано с увеличением оборота нелегального алкоголя, заявил НСН Максим Черниговский.
Производство пива в РФ растет, на внутреннем рынке реализуется порядка 95% отечественного пива. Об этом НСН рассказал доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
В России зафиксировали сокращение производства и потребления пива на фоне роста цен на этот напиток. Цены на него с 2023 года выросли более чем на 25%. Эксперты считают, что в ближайшие годы объемы пивного рынка продолжат снижаться. Розничная продажа пива, по данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в первом полугодии 2025 года составила 291,1 млн декалитров (дал), что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Черниговский опроверг эти данные.
«Это неправда. Статистику розничных продаж пива и пивных напитков сейчас дает честный знак. У них там произошла какая-то ошибка. Потому что производство пива растет. На внутреннем рынке реализуется порядка 95% отечественного пива и пивных напитков. И вот разница между производством и розничной реализацией странная. Более того, мы делали запросы в РАР (Росалкогольрегулирование - прим. НСН), и они нам подтвердили, что, судя по всему, там был какой-то сбой», - рассказал он.
Также он подчеркнул, что 80% алкоголя, продаваемого в розницу, приходится на пиво и водку, снижение продаж в рознице вызвано искусственными причинами.
«Меньше всего дорожают отечественные напитки. В среднем от 5% до 10% с начала года. Что касается импортного алкоголя, особенно из недружественных стран, там же еще и высокие пошлины, а не только акцизы, плюс логистика. 80% всего объема розничных продаж алкогольной продукции – это эконом-сегменты. 80% объема розничных продаж в пересчете на абсолютный алкоголь - это водка, пиво, пивные напитки. В натуральном объеме в ежегодном режиме у нас реализуется в розницу 11,5 млрд литров всей алкогольной продукции, из них 8 млрд литров - пиво и пивные напитки. Практически по всем категориям идет искусственное снижение розничных продаж. Это не из-за того, что люди стали меньше пить. Меняется структура потребления алкоголя в сторону снижения легального производства и увеличения нелегального», - подытожил он.
Ранее председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман заявил НСН, что продажи пива традиционно падают в осенний период, однако роста цен сейчас ждать не стоит, так как их корректировка случилась еще в начале года.
