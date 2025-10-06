Производство пива в РФ растет, на внутреннем рынке реализуется порядка 95% отечественного пива. Об этом НСН рассказал доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

В России зафиксировали сокращение производства и потребления пива на фоне роста цен на этот напиток. Цены на него с 2023 года выросли более чем на 25%. Эксперты считают, что в ближайшие годы объемы пивного рынка продолжат снижаться. Розничная продажа пива, по данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в первом полугодии 2025 года составила 291,1 млн декалитров (дал), что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Черниговский опроверг эти данные.

«Это неправда. Статистику розничных продаж пива и пивных напитков сейчас дает честный знак. У них там произошла какая-то ошибка. Потому что производство пива растет. На внутреннем рынке реализуется порядка 95% отечественного пива и пивных напитков. И вот разница между производством и розничной реализацией странная. Более того, мы делали запросы в РАР (Росалкогольрегулирование - прим. НСН), и они нам подтвердили, что, судя по всему, там был какой-то сбой», - рассказал он.