Более тысячи детей были ранены в России из-за атак со стороны Украины с начала специальной военной операции. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«За период с начала СВО по 30 ноября 2025 года пострадали 1328 несовершеннолетних», - рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Мирошник уточнил, что ранения получил 1091 ребенок. Еще 237 несовершеннолетних погибли.

Ранее посол по особым поручениям рассказал, что Украина не стремится забрать тела погибших солдат ВСУ.

