Меньше будут травиться: Пивоваров призвали уравнять с другими производителями
У пивоваров уже есть целый ряд преференций по сравнению с другими производителями алкогольной продукции, заявил НСН Максим Черниговский.
Чем меньше будет разница в ценах между легальной и нелегальной алкогольной продукцией, тем меньше будут люди травиться и умирать, рассказал доцент филиала РАНХиГС в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с НСН.
В России прорабатывают меры поддержки пивоваренной отрасли по аналогии с винной, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. По его словам, это позволит постепенно замещать ушедшие иностранные бренды. Черниговский призвал поддерживать всех производителей легальной продукции.
«Алкогольный рынок – это порядка 11,5 миллиарда литров продаж в год. Из них 8,5 миллиарда падает на пиво и пивные напитки. Это связано с относительно невысоким акцизом по сравнению с другими видами алкогольной продукции. Будут еще дополнительные преференции, хотя их уже и так больше, чем в других областях. Конечно, это поможет легальным производителям, это будет притормаживать рост цен на легальную продукцию. Чем меньше будет разница между легальной и нелегальной продукцией, тем меньше будут люди травиться и умирать. Но эта помощь должна касаться всех видов алкогольной продукции», - отметил он.
При этом, по его словам, у пивоваров и так сегодня больше преференций.
«У пивоваренной отрасли с господдержкой все в порядке. У пивоваров целый ряд преференций уже есть по сравнению с другими видами алкогольной продукции. Например, у нас отсутствует лицензирование розничной продажи пива и пивных напитков. Индивидуальные предприниматели могут продавать пиво и пивные напитки. Что касается аналогии с вином, здесь речь идет о развитии первичного производства. У нас поддерживают виноделов, которые развивают свое производство собственными силами. Теперь все, что связано с хмелем и солодом, будет стимулироваться путем акцизного вычета», - добавил собеседник НСН.
Продажи пива традиционно падают в осенний период, однако роста цен сейчас ждать не стоит, так как их корректировка случилась еще в начале года. Об этом НСН рассказал председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
