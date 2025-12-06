СМИ: В Японии задержали актера Джереми Харриса за контрабанду наркотиков

Американского драматурга и актера Джереми Харриса задержали в Японии по подозрению в попытке ввоза наркотиков. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные правоохранителей.

Актрисе Тарасовой дали три года условно по делу о контрабанде наркотиков

Отмечается, что в аэропорту города Наха таможенники нашли в сумке Харриса запрещенные вещества. Артист был взят под стражу 16 ноября.

Если актеру предъявят обвинения, ему может грозить до семи лет тюрьмы.

Джереми Харрису 36 лет, он известен по сериалу «Эмили в Париже».

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
