Из-за новых акцизов водка с января подорожает на 12%, новые цены на крепкий алкоголь уже согласовываются с Минфином, заявил НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Акцизы на алкоголь вырастут с 1 января 2026 года, следует из проекта изменений в Налоговый кодекс, внесенных правительством на рассмотрение Госдумы. Для алкоголя крепче 18 градусов акциз составит 824 рублей за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в продукции. Сейчас этот показатель ниже — 740 рублей. В категории спиртного слабее 18 градусов акциз будет рассчитываться как отношение 165 рублей к объемной доле этилового спирта. Сейчас сумма для расчета ниже — 148 рублей. Акциз для тихого вина с 1 января 2026 года составит 148 рублей за 1 л, игристого — 160 рублей. Косарев оценил последствия для отрасли.