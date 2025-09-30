Производители предупредили о подорожании водки на 12% из-за новых акцизов
С января 2026 года алкогольные напитки подорожают из-за акцизов и увеличения себестоимости, заявил НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
Из-за новых акцизов водка с января подорожает на 12%, новые цены на крепкий алкоголь уже согласовываются с Минфином, заявил НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
Акцизы на алкоголь вырастут с 1 января 2026 года, следует из проекта изменений в Налоговый кодекс, внесенных правительством на рассмотрение Госдумы. Для алкоголя крепче 18 градусов акциз составит 824 рублей за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в продукции. Сейчас этот показатель ниже — 740 рублей. В категории спиртного слабее 18 градусов акциз будет рассчитываться как отношение 165 рублей к объемной доле этилового спирта. Сейчас сумма для расчета ниже — 148 рублей. Акциз для тихого вина с 1 января 2026 года составит 148 рублей за 1 л, игристого — 160 рублей. Косарев оценил последствия для отрасли.
«Стоимость водки вырастет не только из-за акцизов, но и из-за увеличения себестоимости производства, которое произошло в этом году. На это влияет и инфляция, и непропорционально возросшая стоимость логистики, стекла и других компонентов. Например, водка, скорее всего, вырастет в цене на 12%, если учитывать эти факторы. Производители должны показать Минфину, что себестоимость выросла, и на сколько, только после этого Минфин выпустит приказ по минимальной розничной цене. Это касается коньяка и других крепких напитков. Мы уже начинаем рассчитывать новую цену, будем информировать регулятора», - сказал он.
Косарев также призвал ввести единую акцизную политику для всех видов алкоголя.
«Беспокоит, что мы видим разное увеличение акциза на разные виды алкогольной продукции. Идет конкурентная борьба между отраслями, каждый объясняет, почему на его продукцию акциз нужно поднять меньше, а на конкурентов больше. Я считаю, что должна быть единая акцизная политика, чтобы размер акциза определялся одинаковой стоимостью одного градуса в любом напитке. Например, в одном градусе пива акциз должен быть такой же, как в одном градусе вина и так далее. Тогда не будет перетягивания каната. Сегодня в водке градус стоит 7 рублей 40 копеек, в импортном вине 11 рублей, слабоалкогольные коктейли – 20 рублей, в пиве – 10 рублей, а в отечественном вине - 0,09 рубля за градус», - добавил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что в России снизились продажи крепких алкогольных напитков по итогам первых восьми месяцев 2025 года. Объем реализованной водки и коньяка сократился почти на 4% и 10% соответственно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Производители предупредили о подорожании водки на 12% из-за новых акцизов
- Геймерам пообещали возвращение российских команд в симулятор FIFA
- Глава Дома моды Зайцева: Семья оберегает образ модельера от «скользких» сериалов
- Даниил Медведев снялся с полуфинала турнира ATP-500 в Пекине
- В Госдуме назвали цель передачи «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга
- Медведев: РФ активно применяет искусственный интеллект в военных технологиях
- Келлог объяснил, зачем Вашингтон наладил контакт с Минском
- Путин примет участие в ежегодной конференции «Валдая» 2 октября
- «Потом не оттащите!»: Родителям посоветовали, как заинтересовать ребенка музыкой
- Медведев спрогнозировал рост числа ядерных держав
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru