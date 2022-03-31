«Из менеджеров в дворники». Кто лишится работы из-за ухода иностранных компаний из России
Государство сможет предложить низкооплачиваемый физический труд, который вряд ли устроит продавцов и менеджеров, заявил в эфире НСН политик Олег Шеин.
Из-за ухода из России иностранных компаний работу могут потерять 200 тысяч человек, при этом им будет сложно найти новое место, поэтому здесь необходима адекватная государственная поддержка. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.
Многие иностранные компании покинули Россию, некоторые из них не называют сроков возвращения и пока платят сотрудникам за простой. Например, недавно об уходе с российского рынка заявил мебельный ретейлер Jysk. Шеин отметил, что из-за этого достаточно большое количество людей лишится рабочих мест.
«Сокращение или угроза сокращений работников компаний, которые уходят из России, может охватить порядка 200 тысяч человек. Это люди, которые работают на достаточно занятом рынке: продавцы, мерчендайзеры, курьеры, маленькие менеджеры и так далее. То есть их работа не предполагает глубокой квалификации, но там огромная конкуренция на рынке труда. Этим людям будет довольно непросто устроиться на работу. При этом часть компаний передается под франшизу, но далеко не все. Сказать, как это будет выглядеть на практике, можно будет не раньше, чем в середине-конце мая», - добавил он.
Общественный деятель сообщил, что в России уже начались сокращения сотрудников ушедших зарубежных организаций.
«Но в соответствии с российским законодательством, а западные компании его выполняют, если происходит сокращение штата, то сотрудник уведомляется за два месяца. Пока этот срок не прошел, поэтому сокращения не вступили в силу. Но у нас в стране хватает продавцов, консультантов и менеджеров. Это очень насыщенный рынок», - рассказал Шеин.
В связи с этим, по его словам, у людей могут возникнуть проблемы с поиском работы.
«Не проблема»: Основатель SuperJob отверг безработицу из-за «псевдоухода» зарубежных компаний из России
«Здесь необходимо включить в работу государственные меры поддержки, в том числе адекватные пособия по безработице. Может быть, будет необходимо создание рабочих мест на формах деятельности, предполагающих общественные задачи. Но при этом для относительно близких ментально людей это будет непростой темой. Потому что общественные работы обычно связаны с физическим трудом: уборка территорий, покраска. Понятно, что те, кто продавал телефоны, к этому труду отнесутся с некоторым недоумением. По заработной плате тоже будут очень большие ножницы. И, в отличие от карантина двухлетней давности, мы имеем не временные трудности, а долговременную историю на неопределенный период», - заключил Шеин.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что сотрудники иностранных компаний, ушедших из России, смогут найти работу, особенно в крупных городах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- «Хулиганство». Песков прокомментировал порчу имущества критиков спецоперации на Украине
- Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя
- Стало известно, сколько потратили россияне на отдых за рубежом
- Синоптики: циклон «Катарина» принесет в Москву обильный снегопад
- СМИ: Британцы потребовали от теннисиста Медведева «отказаться» от поддержки Путина
- Песков заявил, что не знает деталей идеи о национализации имущества украинцев
- Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации ВС РФ на Украине
- Симоньян назвала «оскорблением» британские санкции против RT и МИА «Россия сегодня»
- В Крыму задержали сотрудничавшего с СБУ россиянина
- В МВД допустили рост числа краж из-за подорожания техники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru