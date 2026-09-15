Каллас: ЕС нуждается в увеличении ледокольного флота в Арктике из-за активности РФ и КНР
Европейский союз нуждается в увеличении ледокольного флота в Арктике из-за современных геополитических и климатических вызовов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы евродипломатии Каи Каллас.
«Россия наращивает своё военное присутствие в Арктике. Китай также проявляет всё больший интерес к региону», — указала политик. По ее словам, Финляндия обладает опытом в строительстве таких судов, однако для их приобретения Евросоюз обратится к наиболее выгодному поставщику.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО своей военной активностью наращивают напряженность на Крайнем Севере, это создает прямые угрозы безопасности России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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