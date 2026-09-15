СМИ: Путин не хочет заключать энергетическое перемирие с Украиной

Президент России Владимир Путин не хочет заключать с Украиной соглашение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре до зимы, сообщает Financial Times.

Трамп заявил, что Украина согласилась не атаковать энергообъекты России

По данным издания, глава государства считает, что атаки на украинскую энергетику могут усилить давление на Киев и вынудить его пойти на уступки. Москва и Киев возобновили переговоры о возможном прекращении ударов по энергетике, однако окончательной договоренности между РФ и Украиной по этому вопросу нет, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа.

Как заявили газете официальные лица, непосредственно участвующие в мирных переговорах России, США и Украины, прекращение ударов по энергетическим объектам обсуждается продолжительное время. Отмечается, что Москва не проявляла интереса к этим предложениям.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился не бить по НПЗ, если Москва прекратит атаки на энергетику, склады и порты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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