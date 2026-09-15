СМИ: Путин не хочет заключать энергетическое перемирие с Украиной

По данным издания, глава государства считает, что атаки на украинскую энергетику могут усилить давление на Киев и вынудить его пойти на уступки. Москва и Киев возобновили переговоры о возможном прекращении ударов по энергетике, однако окончательной договоренности между РФ и Украиной по этому вопросу нет, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа.

Как заявили газете официальные лица, непосредственно участвующие в мирных переговорах России, США и Украины, прекращение ударов по энергетическим объектам обсуждается продолжительное время. Отмечается, что Москва не проявляла интереса к этим предложениям.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился не бить по НПЗ, если Москва прекратит атаки на энергетику, склады и порты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

