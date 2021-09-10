В Госдуму внесли законопроект о пожизненном сроке для педофилов

В Госдуму внесён законопроект о пожизненном тюремном сроке для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Как пишет ТАСС, авторами документа являются депутаты от партии «Единая Россия».

Кузнецова заявила о необходимости пожизненного наказания для педофилов

Между тем, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не работают над ужесточением наказания за преступления в отношении детей. Так он ответил на вопрос о возможном пересмотре законов на фоне резонансных случаев в Тюмени и Кемеровской области.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия ввела мораторий на смертную казнь и связана международными обязательствами, однако это не означает, что высшую меру не вернут никогда.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеПедофилыГосдума
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