В Госдуму внесли законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Между тем, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не работают над ужесточением наказания за преступления в отношении детей. Так он ответил на вопрос о возможном пересмотре законов на фоне резонансных случаев в Тюмени и Кемеровской области.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия ввела мораторий на смертную казнь и связана международными обязательствами, однако это не означает, что высшую меру не вернут никогда.



