Еще одно уголовное дело возбудили после убийства школьниц в Кузбассе
Следственный комитет после убийства двух девочек в Кемеровской области возбудили ещё одно уголовное дело – о халатности. Об этом заявили в СК.
По имеющимся данным, в апреле 2009 года задержанный по подозрению в убийстве десятилетних школьниц был приговорен к 10 годам лишения свободы за совершение преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года он освободился и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года мужчина должен был соблюдать определенные ограничения.
Несмотря на это, он переехал на постоянное место жительство в другой город, и на учет в органы профилактики поставлен не был.
«По факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело ст. 293 УК РФ (халатность)», — отметили в СК.
Напомним, ранее 7 сентября в СК подтвердил, что в городе Киселевск Кемеровской области нашли тела двух десятилетних школьниц, которые пропали накануне. Позже в СМИ появились сообщения, что подозреваемый в похищении детей Виктор Пестерников задержан. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочек, а также показал место, где было совершено преступление, пишет Свободная пресса. По факту произошедшего возбуждено уголовного дела по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних).
Между тем, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что на рассмотрении в Госдуме уже три года находится законопроект, ужесточающий наказание для педофилов, сообщает ТАСС.
По её словам, за преступления против половой неприкосновенности детей необходимо ввести пожизненное наказание педофилов, которое, вместе с другими мерами по защите несовершеннолетних, предусмотрено в данном документе.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не работают над ужесточением наказания за преступления в отношении детей.
Отвечая на вопрос о возможном пересмотре законов в связи с резонансными случаями в Тюмени и Кемеровской области он отметил, что «свои функции выполняют правоохранительные органы».
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