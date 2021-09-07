Кузнецова заявила о необходимости пожизненного наказания для педофилов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что на рассмотрении в Госдуме уже три года находится законопроект, ужесточающий наказание для педофилов, сообщает ТАСС.
По её словам, за преступления против половой неприкосновенности детей необходимо ввести пожизненное наказание педофилов, которое, вместе с другими мерами по защите несовершеннолетних, предусмотрено в данном документе.
«Мы настойчиво из года в год бьёмся за ужесточение наказания... Какие ещё аргументы нужно привести?» - подчеркнула детский омбудсмен, комментируя убийство двух школьниц в Кемеровской области.
Ранее в городе Киселёвск две десятилетние девочки пропали по дороге домой из школы 6 сентября. Позже стало известно о задержании ранее судимого Виктора Пестерникова, который признался в убийстве школьниц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не работают над ужесточением наказания за преступления в отношении детей.
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